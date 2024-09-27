Судья прокомментировал приговор по уголовному делу журналиста Эвана Гершковича

Как считает судья, он «на 200% уверен», что Эван Гершкович работал на американскую разведку ЦРУ, совмещая работу журналиста и шпионаж, поэтому «абсолютно законно он оказался там, где оказался с точки зрения лишения свободы». «Я вам могу про дело Гершковича рассказать только в тех пределах, которые являются общеизвестными — то, что указано в приговоре. Поскольку дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, оно имеет соответствующий гриф секретности, поэтому все, что там происходило, я рассказывать не имею права. Единственное, могу сказать, что он вину не признавал», — рассказал Андрей Минеев.