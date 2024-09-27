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Школы на Южном Урале закрываются на карантин

При этом необходимости в всеобщем дистанте нет, заявили в Минздраве.

Источник: Комсомольская правда

В региональных Минобре и Минздраве посовещались и решили, что необходимости во всеобщем дистанте школьников нет. Тем не менее, по области на удалёнке уже 9 школ и 7 закрыто на карантин, пишет паблик «Челябушка».

— Ситуация хотя и тревожная, но привычная. Старт сезона простуд, и в этот раз осложняется он разнообразием возбудителей. Новый штамм ковида (о котором, казалось, вообще уже все забыли), напомнила о себе пневмония, растут показатели по ОРВИ, а на октябрь прогнозируется грипп, — говорят авторы канала. — Советы от медиков прежние: прививки, маски, вызов врача при симптомах. Ведомственные брифинги, подобные сегодняшнему, настраивают на то, что всё под контролем.

образование