Школы на Южном Урале закрываются на карантин

— Ситуация хотя и тревожная, но привычная. Старт сезона простуд, и в этот раз осложняется он разнообразием возбудителей. Новый штамм ковида (о котором, казалось, вообще уже все забыли), напомнила о себе пневмония, растут показатели по ОРВИ, а на октябрь прогнозируется грипп, — говорят авторы канала. — Советы от медиков прежние: прививки, маски, вызов врача при симптомах. Ведомственные брифинги, подобные сегодняшнему, настраивают на то, что всё под контролем.