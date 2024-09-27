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Названы участки в Казани, где подорожает и где подешевеет парковка

Казанцам и гостям столицы РТ перечислили участки, на которых повысят плату за парковку. Напомним, новые тарифы начнут действовать уже с 30 сентября 2024-го. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе мэрии Казани, наиболее востребованные и более загруженные места расположены в центре города, рядом с офисными зданиями и разного рода заведениями.

Источник: ИА Татар-информ

Перечень востребованных участков, на которых ожидается повышение тарифа:

до 130 рублей (ранее 100 рублей):

— Ул. Театральная (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Дзержинского до пересечения с ул. Большая Красная);

— Пл. Свободы (по ул. К. Маркса, от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с ул. Театральная);

— Ул. Пушкина (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Большая Красная до пересечения с ул. Бассейная).

до 100 рублей (ранее 70 рублей):

— Ул. Дзержинского (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Чернышевского до пересечения с ул. К. Наджми, со стороны парка «Черное Озеро»; вдоль дома № 16 по ул. Дзержинского; обе стороны улицы, от пересечения с ул. К. Наджми до пересечения с ул. Лобачевского);

— Ул. Чернышевского (участок между проезжими частями ул. Дзержинского, со стороны парка «Черное Озеро»);

— Ул. Н. Столбова (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Парижской Коммуны до пересечения с ул. Г. Камала).

до 70 рублей (ранее 50 рублей):

— Ул. Муштари (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Ульянова-Ленина до пересечения с ул. Щапова);

— Ул. Муштари (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Горького до пересечения с ул. Большая Красная);

— Ул. Муштари (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Горького до пересечения с ул. Щапова);

— Ул. Муштари (нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. К. Маркса до пересечения с ул. Большая Красная);

— Ул. Спартаковская (четная сторона улицы, от пересечения с ул. А. Айдинова до пересечения с ул. Х. Такташа; нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. Х. Такташа до дома № 21 по ул. Спартаковская);

— Ул. Х. Такташа (обе стороны улицы, от пересечения с ул. М. Салимжанова до пересечения с ул. Островского);

— Ул. А. Айдинова (от пересечения с ул. Спартаковская до пересечения с ул. М. Салимжанова);

— Ул. Х. Такташа (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Спартаковская до пересечения с ул. Островского);

— Ул. С. Хакима (местный проезд, четная сторона улицы, от пересечения с ул. Абсалямова до пересечения с ул. Мусина).

до 50 рублей (ранее 30 рублей):

— Ул. Меридианная (четная сторона улицы, возле дома № 6 по ул. Меридианная);

— Ул. Чистопольская (четная сторона улицы, от дома № 12 по ул. Абсалямова до дома № 26 по ул. Чистопольская);

— Ул. Чистопольская (местный проезд, нечетная сторона улицы, вдоль домов № 5, 7, по ул. Чистопольская);

— Ул. Нигматуллина (нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. С. Хакима до пересечения с ул. Чистопольская);

— Ул. Чистопольская (местный проезд, четная сторона улицы, от дома № 8 по ул. Декабристов до пересечения с ул. Меридианная).

При этом, как уточнили в мэрии, на ряде участков тариф снизят с 50 до 30 рублей в час. Речь идет о парковках, расположенных на территории:

— ул. Н. Ершова (территория перед Арским кладбищем);

— ул. С. Сайдашева (нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. С. Садыковой до пересечения с ул. Г. Тукая);

— ул. С. Садыковой (нечетная сторона улицы, от дома № 63а по ул. С. Садыковой до пересечения с ул. С. Сайдашева);

— ул. С. Садыковой (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Ахтямова до пересечения с ул. С. Сайдашева).