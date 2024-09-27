Названы участки в Казани, где подорожает и где подешевеет парковка

Казанцам и гостям столицы РТ перечислили участки, на которых повысят плату за парковку. Напомним, новые тарифы начнут действовать уже с 30 сентября 2024-го. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе мэрии Казани, наиболее востребованные и более загруженные места расположены в центре города, рядом с офисными зданиями и разного рода заведениями.