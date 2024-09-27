В Хабаровске из-за ремонта тепломагистрали изменится маршрут автобуса № 52

Энергетики предупредили жителей Хабаровска и власти краевой столицы о предстоящем ремонте теплосетей в центре города. Из-за него с понедельника, 30 сентября, будет полностью перекрыто движение автотранспорта на участке улицы Постышева от ул. Ленина до ул. Гамарника. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию ДГК.
— В ходе производства работ ограничат движение транспорта на участке дороги по улице Постышева с 30 сентября по 7 октября. Движение по Гамарника останется открытым, — говорится в сообщении. — Энергетики планируют завершить работы и открыть движение раньше установленных сроков.
По планируемому к перекрытию участку улицы Постышева ходит маршрутка № 52. На ней люди добираются до Краевой клинической больницы № 2 им. Владимирцева и к кварталам в районе переулка Облачного. В городском управлении транспорта сейчас корректируют схему движения. Но, скорее всего, автобус будет поворачивать с улицы Ленина на время перекрытия не на ул. Постышева, а на ул. Слободскую и далее по ул. Гамарника маршрутка будет следовать к ул. Павловича. Пассажирам следует учесть эту информацию.