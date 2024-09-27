В Хабаровске из-за ремонта тепломагистрали изменится маршрут автобуса № 52

По планируемому к перекрытию участку улицы Постышева ходит маршрутка № 52. На ней люди добираются до Краевой клинической больницы № 2 им. Владимирцева и к кварталам в районе переулка Облачного. В городском управлении транспорта сейчас корректируют схему движения. Но, скорее всего, автобус будет поворачивать с улицы Ленина на время перекрытия не на ул. Постышева, а на ул. Слободскую и далее по ул. Гамарника маршрутка будет следовать к ул. Павловича. Пассажирам следует учесть эту информацию.