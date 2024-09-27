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Хабаровск танцует в ритме брейкинга и собирает 200 танцоров со всей России

Хабаровск принимает всероссийский турнир по брейкингу «Break Rumble».

28 и 29 сентября в Хабаровске в Универсальном краевом спортивном комплексе (УКСК) пройдет захватывающий всероссийский турнир по брейкингу серии «Break Rumble», сообщает пресс-служба правительства края.

Этот праздник уличной культуры и танца соберет лучших спортсменов из центральной части и Дальнего Востока, и уже в третий раз Хабаровск становится ареной для столь масштабного события.

Соревнования повлияют на формирование сборной команды России, что добавляет дополнительного накала и значимости каждому батлу. В этом году «Break Rumble» охватит шесть городов, включая Архангельск, Псков, Казань, Волгоград, Хабаровск и Нижний Новгород.

Ожидается участие около 200 танцоров из 11 регионов страны, которые будут соревноваться в дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг-командные соревнования».

В субботу, 28 сентября, в 17:00 пройдет официальная церемония открытия, а сам турнир стартует в 9:45 и продлится до 19:00 в оба дня.

Лучшие из лучших будут сражаться на танцполе, проявляя невероятную физическую подготовку и креативность.

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