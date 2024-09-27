Аномальное потепление продержится в Пермском крае до конца сентября

«Ночи ожидаются очень тёплыми для конца сентября с температурой +10… +13° (лишь на юге и востоке в ночь на субботу до +6°). Дневная температура воздуха на юге края в субботу +15… +20°, а в воскресенье может быть до +23°», — рассказывает Шихов.