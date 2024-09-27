Аномальное потепление продержится в Пермском крае до конца сентября

Доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов сообщил о сохранении аномального потепления до конца сентября в Пермском крае. Об этом эксперт рассказал в телеграм-канале «Опасные природные явления».
Как рассказывает Андрей Шихов, в выходные 28 и 29 сентября влияние антициклона, который нагрянул в Прикамье, сконцентрируется на южной половине региона, где пройдёт сильный заток тепла с юго-запада. Потепление также будет наблюдаться в ночное время.
«Ночи ожидаются очень тёплыми для конца сентября с температурой +10… +13° (лишь на юге и востоке в ночь на субботу до +6°). Дневная температура воздуха на юге края в субботу +15… +20°, а в воскресенье может быть до +23°», — рассказывает Шихов.
В Перми температура воздуха поднимется до +18 градусов в субботу и до +20 в воскресенье. Притом дневной прогрев 29 сентября может подняться и выше этого значения. В целом значения ожидаются на 8−9 градусов выше климатической нормы. Как добавляет эксперт, аномальное для региона тепло сохранится и 30 сентября.