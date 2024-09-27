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В Приморье двух нелегалок вместе с детьми принудительно выдворят из России

В Артеме нашли двух иностранок с детьми, нелегально пребывающих в России.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье полиция продолжает искать мигрантов, нарушающих законы нашей страны. Так, в Артеме сотрудники ведомства нашли двух уроженок одной из Республик Средней Азии с детьми, находящихся в России незаконно.

Полиция проверила условия, в которых проживают женщины и их дети, и пришли к выводу, что они не соответствуют нормам. В итоге несовершеннолетних отправили в специализированный Дом ребенка и в социально-реабилитационный центр.

Что касается матерей, то в отношении них составили протоколы по статье о нарушении режима пребывания в России. По решению суда нелегалок вместе с детьми принудительно выдворят из страны.

Напомним, ранее мы писали о том, что за последний год полицейские выявили около 300 фиктивных бракосочетаний с иностранцами в Приморье.