В Приморье двух нелегалок вместе с детьми принудительно выдворят из России

В Приморье полиция продолжает искать мигрантов, нарушающих законы нашей страны. Так, в Артеме сотрудники ведомства нашли двух уроженок одной из Республик Средней Азии с детьми, находящихся в России незаконно.
Полиция проверила условия, в которых проживают женщины и их дети, и пришли к выводу, что они не соответствуют нормам. В итоге несовершеннолетних отправили в специализированный Дом ребенка и в социально-реабилитационный центр.
Что касается матерей, то в отношении них составили протоколы по статье о нарушении режима пребывания в России. По решению суда нелегалок вместе с детьми принудительно выдворят из страны.
Напомним, ранее мы писали о том, что за последний год полицейские выявили около 300 фиктивных бракосочетаний с иностранцами в Приморье.