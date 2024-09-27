В Самарской области на 2 дня введут запрет на посещение лесов

Министерство лесного хозяйства Самарской области своим приказом от 27 сентября 2024 года установило двухдневный запрет на посещение лесов. С 28 по 30 сентября ограничения будут действовать на территории всего лесного фонда: в Безенчукском, Большеглушицком, Волжском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Красноярском, Кошкинском, Нефтегорском, Ново-Буянском, Похвистневском, Рачейском, Сергиевском, Ставропольском, Шенталинском и Шигонском лесничествах.