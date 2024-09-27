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Гидрометцентр: в Волгоградской области ночные заморозки усилятся до −4

В Волгоградской области усилятся ночные заморозки. Экстренное предупреждение опубликовал Гидрометцентр РФ, передает V102.RU.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +14°

По данным синоптиков, ночью и утром 27—28 сентября в отдельных районах региона ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы (-4…-0,1°).

Напомним, уже два дня на севере Волгоградской области ночью температура опускалась до −2. При этом, как сообщало V102.RU, днем в регионе в ближайшие дни будет тепло и солнечно — до +26 градусов.