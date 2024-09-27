Гидрометцентр: в Волгоградской области ночные заморозки усилятся до −4

По данным синоптиков, ночью и утром
Напомним, уже два дня на севере Волгоградской области ночью температура опускалась до −2. При этом, как сообщало V102.RU, днем в регионе в ближайшие дни будет тепло и солнечно — до +26 градусов.
В Волгоградской области усилятся ночные заморозки. Экстренное предупреждение опубликовал Гидрометцентр РФ, передает V102.RU.
По данным синоптиков, ночью и утром
Напомним, уже два дня на севере Волгоградской области ночью температура опускалась до −2. При этом, как сообщало V102.RU, днем в регионе в ближайшие дни будет тепло и солнечно — до +26 градусов.