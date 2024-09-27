Индекс новосибирского промпроизводства снизился до 103,8%

«Положительную динамику производства продемонстрировали два сектора экономики, учитываемые при расчете индекса промышленного производства: обрабатывающие производства (плюс 9,2%), отрасли водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (плюс 3,5%). Снижение зафиксировано в добыче полезных ископаемых (минус 18,4%) и энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении (минус 0,3%)», — уточнило ведомство.
Промпроизводство в регионе в августе выросло по сравнению с августом 2023 года на 0,4%, но сократилось к июлю 2024-го на 1,1%. По итогам семи месяцев индекс промпроизводства в Новосибирской области составлял 104,3%.