Ученикам 4 класса школы под Новосибирском до сих пор не выдали учебники

«Это все в образовательных учреждениях идет не очень быстро, предположительно будет не раньше ноября. Нехватка возникла из-за того, что у нас появилось шесть четвертых классов, а мы на это не рассчитывали», — портал цитирует секретаря директора СОШ № 2.