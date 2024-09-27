Ученикам 4 класса школы под Новосибирском до сих пор не выдали учебники

В СОШ № 2 посёлка Октябрьский Новосибирской области ученикам 4 «Д» не выдали учебники. Первый месяц нового учебного года дети занимались по материалам учителя.
О ситуации мама одного из учащихся Ирина М. рассказала «Сиб.фм».
По её словам, детям выдают по книге на стол, и всё равно не хватаетю Ирина со ссылкой на руководство школы добавила — учреждение набрало дополнительный 4-й класс, а учебников мало.
Женщина обратилась в Минобразования региона. В итоге, по рассказу Ирины, ученикам дали старые книги.
В беседе с порталом секретарь директора СОШ № 2 заявила, что заявку на покупку новых учебников подали.
«Это все в образовательных учреждениях идет не очень быстро, предположительно будет не раньше ноября. Нехватка возникла из-за того, что у нас появилось шесть четвертых классов, а мы на это не рассчитывали», — портал цитирует секретаря директора СОШ № 2.