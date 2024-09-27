Как разводить каланхоэ в домашних условиях: правила ухода

Другой популярный вид — каланхоэ Дегремона — обычно выращивают в лекарственных целях, а не для красоты. Это растение с прямым стеблем вырастает до 1 м в высоту. Листья у него крупные, зубчатые, достигают в длину 12−15 см и имеют по краям небольшие зубцы. Именно на зубцах образуются дочерние растеньица — выводковые почки. Падая, они укореняются при достаточно влажной почве. Во время цветения на этом виде каланхоэ распускаются розовые колокольчики, но часто после этого растение погибает.