Как разводить каланхоэ в домашних условиях: правила ухода

Каланхоэ любят за пышное цветение и неприхотливость: оно может радовать цветами круглый год, не требуя частого полива, пересадок и подкормки. У цветоводов особенно в почете небольшое аккуратное каланхоэ Блоссфельда, хотя для комнатного разведения годятся десятки других видов. Как вырастить у себя это красивое растение и какие приметы с ним связаны — в материале «Газеты.Ru».
Что такое каланхоэ: особенности растения.
Вероятная родина каланхоэ — тропические регионы, омываемые Индийским океаном. В дикой природе растение встречается на Мадагаскаре. Некоторые виды достигают в высоту 3−4 метров, среди них есть полукустарники и даже лианы.
Растение происходит из семейства Толстянковых — туда же входит, например, известное многим растениеводам «денежное дерево».
Каланхоэ лучше всего растет в полутени, в хорошо дренирующейся почве — то есть той, из которой легко и не застаиваясь уходит влага. Растение чувствительно к холоду: при температуре ниже 10−12°C оно может погибнуть. Размножается цветок черенками от стеблей и листьев, выводковыми почками, которые производит само, и семенами.
Самый популярный для разведения вид — каланхоэ Блоссфельда ???(в честь немецкого селекционера Роберта Блоссфельда)??? — ценят за пышную шапку цветков. Они появляются с начала зимы до начала лета, то есть тогда, когда многие комнатные растения не цветут. При должном уходе может цвести и круглый год. Каланхоэ Блоссфельда вырастает до 30 см в высоту.
Мясистые листья растения округлые, яйцевидные, волнистые по краю. Цветки мелкие, до 1 см в диаметре, собраны в соцветия-кисти. Могут быть четырехчленными, а могут иметь множество лепестков и быть более пышными, многоярусными. Природный цвет — темно-красный, но садоводы вывели растения с розовыми, малиновыми, белыми, желтыми и оранжевыми цветами.
Другой популярный вид — каланхоэ Дегремона — обычно выращивают в лекарственных целях, а не для красоты. Это растение с прямым стеблем вырастает до 1 м в высоту. Листья у него крупные, зубчатые, достигают в длину 12−15 см и имеют по краям небольшие зубцы. Именно на зубцах образуются дочерние растеньица — выводковые почки. Падая, они укореняются при достаточно влажной почве. Во время цветения на этом виде каланхоэ распускаются розовые колокольчики, но часто после этого растение погибает.
Виды каланхоэ.
В качестве комнатных растений также выращивают:
* каланхоэ пушистолистное — имеет красивые толстые листья с белой опушкой и бледно-розовые цветки;
* каланхоэ мраморное — отличается относительно плоскими яйцевидными бледными листьями с пурпурными точками или линиями;
* каланхоэ перистое — имеет мощный стебель, растущий до 1 м в высоту, а цветет розеткой из свисающих колокольчиков;
* каланхоэ четырехлистное (метельчатоцветковое) — отличается пышной розеткой из красивых округлых листьев с зазубринами, серовато-зеленых к корню и коричнево-красных к краю;
* каланхоэ Люси — растение с красивыми волнистыми зеленовато-красными листьями;
* каланхоэ войлочное — необычный цветок с толстыми продолговатыми пушистыми листьями, имеющими коричневый край;
* каланхоэ дольчатое — имеет длинные мясистые листья с заострениями («оленьи рожки») и золотистые цветки.
Все эти подвиды настолько разные внешне, что несведущий человек даже не заподозрит, что они относятся к одному роду.
Как ухаживать за каланхоэ.
Под каланхоэ лучше взять рыхлый, легкий грунт, а на дно насыпать дренаж — керамзит или, на худой конец, камни. В плохо отводящей воду глинистой почве и торфе растение может сгнить. Полив должен быть умеренным и нечастым.
Расположить цветок лучше в полутени, ни в коем случае не под прямыми солнечными лучами. Но и в глубине комнаты, в темном углу, каланхоэ не понравится: оно не станет пышно цвести, а зелень будет бледной.
Цветок не любит жару и сухой воздух. В отличие от многих других цветущих растений, не нуждается в досвечивании фитолампой. Но при этом растение любит просторные горшки, так как его корни развиваются вширь.
Обрезку, пересадку и размножение лучше проводить весной. После покупки пересаживать каланхоэ в горшок можно спустя минимум пару недель — цветку понадобится время, чтобы освоиться в новом пространстве.
Подкармливать каланхоэ лучше летом, и в это же время можно немного усилить полив. Этому растению подходят удобрения для суккулентов ???(растений, способных накапливать влагу в тканях, и потому устойчивых к засухе)… Но чересчур увлекаться подкормкой цветущих видов каланхоэ не стоит — куст начнет разрастаться, а цвести не будет.
После цветения стоит обрезать засохшие части растения. Можно немного проредить куст и придать ему форму: убрать разросшиеся нижние ярусы или слишком высокие «стрелки».
Каланхоэ прекрасно размножается черенками: достаточно срезать веточку и поставить на какое-то время в воду, чтобы она дала корни. То же самое можно проделать с листом. Также можно отсадить часть куста при пересадке.
Каланхоэ, как любое комнатное растение, подвержено паразитированию вредных насекомых вроде мучнистого червеца и фитофторозу. К счастью, это случается редко.
Избавиться от напасти можно с помощью специальных средств, которые лучше приобретать в специализированных магазинах для садоводов. В интернете можно встретить советы промывать цветок мылом или спиртосодержащими средствами, но так можно либо потерять время, либо вовсе навредить растению.
Каланхоэ в народной медицине.
Каланхоэ Дегремона используют в быту для лечения разных заболеваний. Считается, что сок растения обладает кровоостанавливающими, ранозаживляющими и противовоспалительными свойствами. Также у него нашли противораковые свойства — но пока они проявились только в пробирке, а не в человеческом организме, так что о пользе растения при онкологических заболеваниях говорить преждевременно.
Небольшую рану сок каланхоэ действительно может помочь заживить. Но народные целители пытаются использовать его шире: при лечении заболеваний полости рта и глаз, гинекологических травм, ОРВИ и простуды. Сок каланхоэ закапывают в глаза, уши и нос, употребляют внутрь и смазывают им раны.
Врачи относятся к такому лечению скептически: препараты на основе каланхоэ могут вызвать аллергию и пищевые расстройства, ожоги на слизистых и коже.
И в целом самолечение небезопасно, так как за то время, что человек не обращается в больницу, его самочувствие может ухудшиться.
Кому стоит дарить каланхоэ.
Каланхоэ ценят в Китае: этот цветок принято дарить в горшках на Новый год. С помощью такого подарка китайцы желают процветания, богатства и благополучия.
Некоторые цветоводы считают, что каланхоэ символизирует выносливость, стойкость и силу. Так что можно подарить такой цветок упорному и целеустремленному человеку, или перед важным начинанием — чтобы пожелать получателю добиться желаемого.
Также есть поверье, что каланхоэ поглощает негативную энергию, оберегает дом и семью от ссор. Поэтому цветок рекомендуют держать в комнате, где домочадцы проводят много времени вместе.
В народе каланхоэ приписывают свойство помогать человеку найти пару либо сохранять уже созданную семью. Исходя из этого, можно дарить такой цветок одиноким людям или семьям.
Также каланхоэ дарят беременным — с пожеланием легких родов.
Кроме того, срезанные цветы выглядят очень красиво и необычно, поэтому их смело можно дарить любимому человеку в качестве символа крепкой привязанности.