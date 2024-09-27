Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Сурхандарьи на сутки остались без газа из-за аварии на дороге

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Сурхандарьинской области произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого жители остались без газа почти на сутки.

Источник: Podrobno.uz

По информации Минэнерго, инцидент произошел 24 сентября в 21:40. Водитель автомобиля Lacetti, ехавший по одной из автодорог в микрорайоне Дарбанд Музрабадского района, потерял управление и врезался в газопровод.

В результате его повреждения произошла утечка газа. По этой причине около 2 тысяч домохозяйств остались без топлива почти сутки, пока проводились работы по устранению аварии.

Последствия аварийной ситуации были полностью ликвидированы 25 сентября в 18:11, после чего процесс подачи природного газа потребителям восстановили.

Похожий случай произошел 25 сентября в районе села Бахт Пскентского района в Ташкентской области. Из-за неосторожности водителя экскаватора при проведении строительных работ примерно в 14:30 был поврежден подземный газопровод высокого давления, что также привело к утечке газа.

Более 15 тысяч домохозяйств и 320 оптовых потребителей остались без газа вплоть до следующего утра. После ликвидации аварии 26 сентября в 10:15 потребителям возобновили его подачу.

ЖКХ