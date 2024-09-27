Жители Сурхандарьи на сутки остались без газа из-за аварии на дороге

По информации Минэнерго, инцидент произошел 24 сентября в 21:40. Водитель автомобиля Lacetti, ехавший по одной из автодорог в микрорайоне Дарбанд Музрабадского района, потерял управление и врезался в газопровод.
В результате его повреждения произошла утечка газа. По этой причине около 2 тысяч домохозяйств остались без топлива почти сутки, пока проводились работы по устранению аварии.
Последствия аварийной ситуации были полностью ликвидированы 25 сентября в 18:11, после чего процесс подачи природного газа потребителям восстановили.
Похожий случай произошел 25 сентября в районе села Бахт Пскентского района в Ташкентской области. Из-за неосторожности водителя экскаватора при проведении строительных работ примерно в 14:30 был поврежден подземный газопровод высокого давления, что также привело к утечке газа.
Более 15 тысяч домохозяйств и 320 оптовых потребителей остались без газа вплоть до следующего утра. После ликвидации аварии 26 сентября в 10:15 потребителям возобновили его подачу.