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Омску на реконструкцию и установку светофоров выделили более 39 млн рублей

Подрядчик уже приступил к работам.

Источник: Комсомольская правда

В Омске в этом году проведут реконструкцию светофоров на шести перекрестках, а также установят новые светофоры на двух перекрестках с повышенной аварийностью, сообщил мэр Сергей Шелест.

Реконструкцию светофоров проведут на следующих перекрестках:

— улица Магистральная — улица Нефтезаводская;

— улица Красноярский тракт — дорога на поселок Большие Поля;

— улица Панфилова — улица 2-я Транспортная;

— улица 1-я Трамвайная — улица Воровского;

— улица Машиностроительная — улица Гашека;

— улица 10 лет Октября — улица 20-я Линия.

Также рабочие установят новые светофоры на двух перекрестках, которые были признаны местами повышенной концентрации аварий:

— улица Ватутина — улица Дмитриева;

— улица 22 Апреля — улица 50 лет Октября.

Из областного и городского бюджетов на реконструкцию и установку новых светофоров выделили более 39 млн рублей. Подрядчик планирует завершить весь объем работ к ноябрю.