Омску на реконструкцию и установку светофоров выделили более 39 млн рублей

В Омске в этом году проведут реконструкцию светофоров на шести перекрестках, а также установят новые светофоры на двух перекрестках с повышенной аварийностью, сообщил мэр Сергей Шелест.
Реконструкцию светофоров проведут на следующих перекрестках:
— улица Магистральная — улица Нефтезаводская;
— улица Красноярский тракт — дорога на поселок Большие Поля;
— улица Панфилова — улица 2-я Транспортная;
— улица 1-я Трамвайная — улица Воровского;
— улица Машиностроительная — улица Гашека;
— улица 10 лет Октября — улица 20-я Линия.
Также рабочие установят новые светофоры на двух перекрестках, которые были признаны местами повышенной концентрации аварий:
— улица Ватутина — улица Дмитриева;
— улица 22 Апреля — улица 50 лет Октября.
Из областного и городского бюджетов на реконструкцию и установку новых светофоров выделили более 39 млн рублей. Подрядчик планирует завершить весь объем работ к ноябрю.