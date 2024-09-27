На полигонах в Калининградской области пройдут боевые стрельбы

— В процессе подготовки будет внедрен опыт, полученный в ходе специальной военной операции, — добавили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. — Особое внимание будет уделено проведению части занятий в ночное время суток с использованием приборов ночного видения и специальных средств разведки, что позволит отработать навыки ведения боя в условиях ограниченной видимости.