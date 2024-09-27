На полигонах в Калининградской области пройдут боевые стрельбы

Сразу на несколько полигонов Балтийского флота в Калининградской области выведут свыше тысячи военнослужащих для выполнения нормативов по огневой подготовке.
Как подчеркивается, мероприятие носит плановый характер. Боевые стрельбы будут производиться из различного стрелкового оружия. Так, подразделения связи, РХБ-защиты, радиоэлектронной борьбы, а также инженерные и медицинские подразделения используют автомат Калашникова АК-12. Мотострелки, разведчики и снайперы вдобавок отстреляются из ротного пулемета Калашникова, крупнокалиберного пулемета «Корд» и снайперской винтовки Драгунова.
— В процессе подготовки будет внедрен опыт, полученный в ходе специальной военной операции, — добавили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. — Особое внимание будет уделено проведению части занятий в ночное время суток с использованием приборов ночного видения и специальных средств разведки, что позволит отработать навыки ведения боя в условиях ограниченной видимости.