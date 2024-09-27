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Верующие волгоградцы отмечают 27 сентября праздник Воздвижение Креста Господня

В канун этой светлой даты в храмах региона провели праздничные богослужения.

В начале IV века властителем Римской империи стал Константин Великий. Он прекратил гонения на христиан и сделал эту религию государственной. Император отправил экспедицию в Иерусалим, чтобы обнаружить реликвии, которые были связаны с жизнью и смертью Иисуса Христа. Среди них оказался и Крест, на котором распинали Спасителя.

Согласно преданиям, для идентификации реликвии к больной женщине приложили три креста, и только после касания одного из них она исцелилась. Кроме того, Крест Спасителя смог воскресить умершего, которого собирались похоронить рядом.

После обретения Креста в Иерусалиме построили храм Воскресения Христова, который теперь называют Храм Гроба Господня. 14 сентября (27 сентября по новому стилю) установили празднование Воздвижения Креста Господня.

26 сентября, в канун праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, в соборе князя Александра Невского города Волгограда совершили праздничное Всенощное бдение. Его возглавил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, сообщили в волгоградской епархии.

религии