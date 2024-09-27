Верующие волгоградцы отмечают 27 сентября праздник Воздвижение Креста Господня

В начале IV века властителем Римской империи стал Константин Великий. Он прекратил гонения на христиан и сделал эту религию государственной. Император отправил экспедицию в Иерусалим, чтобы обнаружить реликвии, которые были связаны с жизнью и смертью Иисуса Христа. Среди них оказался и Крест, на котором распинали Спасителя.