Агрессивного медведя застрелили на дачах в пригороде Хабаровска

Агрессивного медведя застрелили в районе садового товарищества на 15-м километре Владивостокского шоссе в пригороде Хабаровска. Хищник пришел на дачные участки вечером во вторник и начал терроризировать людей. Дачники позвонили в специализированную организацию.
Сотрудники охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края выехали на место происшествия и убедились, что хищник попытался напасть на людей, поэтому его пришлось застрелить, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Подобные случаи, увы, не редки. Напротив, конфликты хищников с людьми становятся явлением обыденным, хотя истории из ленты новостей становятся все страшнее. Так, в Лучегорске в соседнем Приморье на дачах медведь убил двух мужчин, а днем раньше — собаку.
Охотники, предположительно, убили хищника, который растерзал отца с сыном и задавил почти 40 дворняг из собачьего приюта. В живых остались только щенки, которые содержались в закрытой части вольеров.
— Да, медведи стали чаще выходить к людям, но это обычное явление, — сказал начальник управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края Юрий Колпак. — Не было дач, медведей здесь не замечали, появились дачи, хищники стали приходить. Тем более, садовые участки примыкают прямо к лесу. А на дачах еще ремонтантная малина висит на кустах, есть чем поживиться. Любой зверь этим непременно воспользуется. Природа заложила у животных два инстинкта — размножение и добыча пищи. И тут для хищника нет никаких правил, каждый добывает еду сам, как может. Наш собеседник отметил, что звери приходят туда, где есть урожай, а на дачах он гарантированный. Это в природе может случиться бескормица, а на огородах все растет, люди ухаживают за растениями, удобряют их. — Тут важны еще и привычки, — объясняет Юрий Колпак. — Кого мама в свое время привела на свалку, он знает, что там есть пища, кому показала огороды, пробравшись туда тихонько ночью, тот запомнил: там есть поживиться. Зверя привлекают запахи, обилие вкусной и легкой еды. Медведи не умеют читать, а потому таблички с названием садового общества и указанием, что они охраняются и кем именно, для них ничего не значат. Конфликты с дикими животными происходят во всех странах мира, где человек живет по соседству с ними.
То, что на днях медведь гулял по городской набережной в Петропавловске-Камчатском, наслаждаясь видами озера Култушное, — тоже явление, по мнению собеседника, не из ряда вон выходящее.
— У нас и дикий кабан забегал в гостиницу Интурист, — вспомнил Юрий Колпак. Курьез ситуации заключается в том, что на Камчатке зверя испугал самокатчик звуками звонка. А если серьезно, все прекрасно понимают, что медведь на дачах или в поселке, — потенциальная опасность. Поэтому численность крупных хищных животных регулируется. Если медведи появятся на вашем садовом участке или у соседей, необходимо немедленно позвонить в единую диспетчерскую службу Хабаровского муниципального района по телефону