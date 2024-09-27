Агрессивного медведя застрелили на дачах в пригороде Хабаровска

— Да, медведи стали чаще выходить к людям, но это обычное явление, — сказал начальник управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края Юрий Колпак. — Не было дач, медведей здесь не замечали, появились дачи, хищники стали приходить. Тем более, садовые участки примыкают прямо к лесу. А на дачах еще ремонтантная малина висит на кустах, есть чем поживиться. Любой зверь этим непременно воспользуется. Природа заложила у животных два инстинкта — размножение и добыча пищи. И тут для хищника нет никаких правил, каждый добывает еду сам, как может. Наш собеседник отметил, что звери приходят туда, где есть урожай, а на дачах он гарантированный. Это в природе может случиться бескормица, а на огородах все растет, люди ухаживают за растениями, удобряют их. — Тут важны еще и привычки, — объясняет Юрий Колпак. — Кого мама в свое время привела на свалку, он знает, что там есть пища, кому показала огороды, пробравшись туда тихонько ночью, тот запомнил: там есть поживиться. Зверя привлекают запахи, обилие вкусной и легкой еды. Медведи не умеют читать, а потому таблички с названием садового общества и указанием, что они охраняются и кем именно, для них ничего не значат. Конфликты с дикими животными происходят во всех странах мира, где человек живет по соседству с ними.