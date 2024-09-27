Эпидемиолог: до Новосибирска пока не дошел новый штамм коронавируса

«Еженедельно медицинские организации нам предоставляют материал, мы направляем его в референс-центр “Вектор”, который проводит углублённое изучение коронавируса, который циркулирует у нас на территории. Новых штаммов не зарегистрировано», — объяснила Лада Самойлова.