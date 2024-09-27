Теплыми будут в Хабаровском крае последние выходные сентября

В предстоящие выходные в южных и центральных районах края благодаря области высокого давления ожидается теплая и сухая погода. На севере региона в зоне фронтальных разделов пройдут осадки. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до 3…10ºС, днем столбики термометров покажут 18…23ºС, на севере 13…18ºС, местами холоднее, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ФБГУ «Дальневосточное УГМС».