Вакансий с зарплатой в 150 тысяч рублей стало больше в Новосибирской области

В Новосибирской области стало больше вакансий для рабочих специальностей с зарплатой от 150 тысяч рублей и выше. Статистику предоставили аналитики сервиса Зарплата.ру.
Так, количество подобных предложений за год выросло на 13%. Годом ранее схожие вакансии занимали всего 3% от всего рынка. Отметим, что медианная заработная плата в Новосибирской области по итогам августа 2024 года составила 55 тысяч рублей.
Больше всего вакансий в регионе с доходом от 150 тысяч рублей приходится на курьеров — 15% от всех предложений. Далее идут электромонтажники — 6% от всех вакансий и упаковщики/комплектовщики — 5%. Также в списке самых дефицитных работников оказались водители, автослесари и автомеханики.
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