Вакансий с зарплатой в 150 тысяч рублей стало больше в Новосибирской области

Больше всего вакансий в регионе с доходом от 150 тысяч рублей приходится на курьеров — 15% от всех предложений. Далее идут электромонтажники — 6% от всех вакансий и упаковщики/комплектовщики — 5%. Также в списке самых дефицитных работников оказались водители, автослесари и автомеханики.