Хабаровск увековечивает память ученого-краеведа Всеволода Сысоева

Всеволод Петрович Сысоев был не только выдающимся географом и писателем, но и активным путешественником и заслуженным работником культуры РСФСР. Он оставил заметный след в культурной жизни Хабаровска и является почетным гражданином города. В честь его заслуг был назван знаменитый зоосад «Приамурский», который известен не только в Хабаровском крае, но и далеко за его пределами.