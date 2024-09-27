Хабаровск увековечивает память ученого-краеведа Всеволода Сысоева

В Хабаровске торжественно открыли памятник выдающемуся дальневосточному ученому-краеведу Всеволоду Сысоеву, сообщает Телеграм-канал Хабаровский край Z.
Скульптура была установлена в сквере возле ледовой арены «Ерофей», а место её размещения выбрали сами жители города в ходе голосования, что подчеркнуло значимость личности Сысоева для хабаровчан.
Композиция, размеры которой составляют 2,4×1,5x2,4 метра, выполнена из тонированной бронзы и установлена на постаменте в виде скалы. Дизайн-проект разработал Центр «Амурский тигр» при поддержке Русского географического общества и министра юстиции Российской Федерации Константина Чуйченко.
Всеволод Петрович Сысоев был не только выдающимся географом и писателем, но и активным путешественником и заслуженным работником культуры РСФСР. Он оставил заметный след в культурной жизни Хабаровска и является почетным гражданином города. В честь его заслуг был назван знаменитый зоосад «Приамурский», который известен не только в Хабаровском крае, но и далеко за его пределами.
Открытие памятника стало значимым событием для местных жителей и поклонников науки, чья работа вдохновила поколения. Мероприятие собрало множество гостей, среди которых были представители общественности, коллеги и друзья Сысоева. Теперь памятник будет напоминать всем о его вкладе в изучение дальневосточной природы и культуры.