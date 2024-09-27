Собянин заявил, что за первую половину года Москва приняла более 12 млн туристов

«Тенденция роста туристического потока, которую мы наблюдали в первом квартале этого года, сохранилась и по итогам первого полугодия. За первые шесть месяцев 2024 г. Москва приняла 12,2 млн гостей, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2019 года», — написал он.