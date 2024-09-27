Собянин заявил, что за первую половину года Москва приняла более 12 млн туристов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Порядка 12,2 млн гостей посетили Москву в первой половине 2024 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
«Тенденция роста туристического потока, которую мы наблюдали в первом квартале этого года, сохранилась и по итогам первого полугодия. За первые шесть месяцев 2024 г. Москва приняла 12,2 млн гостей, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2019 года», — написал он.
Мэр города отметил, что чаще всего Москву посещают туристы из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Ростовской, Тульской областей.
По словам Собянина, средняя загрузка гостиниц увеличилась до 75%, что на 10% выше показателей первой половины 2023 года. Кроме того, с начала 2024 года открылись пять гостиниц на 507 номеров.
«Летом в Москве отдохнули 7,4 млн туристов. Загрузка отелей в среднем была 78%, то есть на 6% больше, чем прошлым летом», — подчеркнул мэр.
Собянин также отметил, что поступления в бюджет города за летний период оцениваются в 54,5 млрд рублей, а объем летнего туристско-экскурсионного потребления — в 398,1 млрд рублей.