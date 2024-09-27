Хирурги Иркутской областной больницы внедряют новый метод протезирования аорты

Хирурги Иркутской областной клинической больницы внедряют новый метод протезирования аорты. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, медики провели уже две операции по эндопротезированию.
— Обе операции прошли успешно, пациенты проходят стандартный послеоперационный период. Благодаря применению малотравматичной методики восстановление пациента длится всего лишь несколько дней. В состав операционной бригады вошли 12 человек. Команда медицинских работников сработала слаженно, во многом это успех лечения наших пациентов, — подчеркнул главный врач ИОКБ Петр Дудин.
Подобная система является альтернативой для открытой полостной операции. Ее смысл в том, что благодаря оборудованию и рентгеновскому контролю, хирурги делают два небольших надреза на бедре и по сосудам направляются в аорту. А уже затем замени пораженные участки.
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