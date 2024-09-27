Доллары екатеринбуржцев перестали принимать за границей

В Москве банки уже почти прекратили покупать у населения долларовую наличность, если она не находится, как они сами выражаются, в идеальном состоянии. Если на купюре есть хотя бы мельчайшее пятнышко, потертость, помятость или след от воды, то кредитная организация откажется ее приобрести, даже если ранее продала ее клиенту. Это связано с тем, что такие доллары не принимают за границей, и поэтому в России их никто не покупает, а девать их некуда, говорит Сидоров.