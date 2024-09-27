Доллары екатеринбуржцев перестали принимать за границей

«В середине сентября полетела в Дубай. Покупала наличные доллары, и мне в дома в обменнике дали сто долларов старого образца, немного потертые. Сказали, что это нормально, что сейчас везде такие доллары в стране. Но за границей мне ее разменять получилось с жутким дисконтом и только в дьюти-фри аэропорта на вылете: по сути, вместо товаров на 100 долларов мне дали всего на 80, мол, остальное комиссия за старые купюры», — рассказывает она.
«Я знаю, что в Турции почти везде принимают все доллары, но есть случаи, например в Аланье, когда пытаются взять комиссию за старые доллары», — рассказывает другая жительница Екатеринбурга, Елена Харитонова, у которой есть недвижимость в этом заграничном городе.
Такую же проблему фиксируют туристы, прилетевшие из Китая, Египта.
В России и правда есть проблема с поступлением долларов нового образца, с обменом ветхих купюр, рассказывает экономист Евгений Сидоров. Это связано с тем, что поступление долларов в страну ограничено, новых купюр — взамен испорченных старых — стало поступать гораздо меньше. Ведь введенные США и ЕС санкции прямо запрещают ввозить в Россию наличные доллары и евро.
В Москве банки уже почти прекратили покупать у населения долларовую наличность, если она не находится, как они сами выражаются, в идеальном состоянии. Если на купюре есть хотя бы мельчайшее пятнышко, потертость, помятость или след от воды, то кредитная организация откажется ее приобрести, даже если ранее продала ее клиенту. Это связано с тем, что такие доллары не принимают за границей, и поэтому в России их никто не покупает, а девать их некуда, говорит Сидоров.
«И сейчас в стране есть доллары, которые или уже были на руках у населения, либо ввезены через третьи страны, но там и объемы не те, и возможностей обменивать “неправильные” купюры куда меньше», — ранее комментировал политолог и экономист Георгий Бовт в комментариях федеральным СМИ.
Он говорит, что по состоянию на начало года объем наличной валюты на руках у россиян был эквивалентен 97 млрд долларов, что примерно в два раза больше, чем объем валютных депозитов в банках. Притом преимущественно это именно долларовые банкноты. Сколько из них старого образца, неизвестно.
Проблема может оказаться серьезнее, чем кажется. С 2026 года начинается новый цикл обновления дизайна всей линейки американских банкнот, начиная с десятидолларовой купюры. «После этого в случае сохранения нынешних санкций вся наличная долларовая заначка россиян в ее нынешнем дизайне рискует оказаться не совсем ликвидной», — предупреждает Бовт.