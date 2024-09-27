Токсиколог объяснил волгоградцам, что делать, если разбился ртутный градусник

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, как безопасно собрать ртуть, а также развеял популярные мифы об этом веществе.
Крайне важно сохранять спокойствие и действовать быстро, если в доме разбился градусник. В первую очередь необходимо вывести из помещения всех людей и животных. Затем плотно закройте дверь, чтобы пары ртути не распространялись по квартире. После этого следует открыть окна для проветривания.
Для безопасной уборки понадобится набор определенных средств, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Нельзя использовать обычные моющие средства, так как они могут вступить в реакцию с веществом и сделать его еще более опасным, отметил токсиколог.
В качестве подручных средств для сбора вещества можно использовать плотный картон, которым нужно аккуратно собрать капли. При этом постарайтесь не раздавить их. Затем все упакуйте в несколько полиэтиленовых пакетов и поместите в герметичный контейнер.
Также можно использовать шприц без иглы, которым нужно осторожно собрать ртуть, держа его вертикально. После завершения процедуры его нужно убрать в герметичный контейнер.
Ртуть испаряется даже при комнатной температуре. Поэтому после удаления вещества необходимо проветрить помещение в течение нескольких часов. Рекомендуется, кроме того, продезинфицировать все поверхности, с которыми соприкасалось вещество.
Категорически запрещено выбрасывать ртуть в мусор. Также многие ошибочно думают, что собирать этот металл можно пылесосом. Такой метод уборки только увеличит риск отравления. Не подойдет для устранения последствий и вода — она не растворит ртуть, а только размоет ее и увеличит площадь загрязнения.
Если вы не уверены в своих силах, то лучше всего обратиться в специализированные службы по сбору и утилизации ртути.