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Токсиколог объяснил волгоградцам, что делать, если разбился ртутный градусник

С началом осеннего сезона люди все чаще сталкиваются с простудными заболеваниями, из-за чего приходится систематически измерять температуру тела. Эта простая процедура может превратиться в проблему, если при использовании ртутный градусник случайно разбивается.

Источник: Freepik

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, как безопасно собрать ртуть, а также развеял популярные мифы об этом веществе.

Крайне важно сохранять спокойствие и действовать быстро, если в доме разбился градусник. В первую очередь необходимо вывести из помещения всех людей и животных. Затем плотно закройте дверь, чтобы пары ртути не распространялись по квартире. После этого следует открыть окна для проветривания.

Для безопасной уборки понадобится набор определенных средств, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Нельзя использовать обычные моющие средства, так как они могут вступить в реакцию с веществом и сделать его еще более опасным, отметил токсиколог.

В качестве подручных средств для сбора вещества можно использовать плотный картон, которым нужно аккуратно собрать капли. При этом постарайтесь не раздавить их. Затем все упакуйте в несколько полиэтиленовых пакетов и поместите в герметичный контейнер.

Также можно использовать шприц без иглы, которым нужно осторожно собрать ртуть, держа его вертикально. После завершения процедуры его нужно убрать в герметичный контейнер.

Ртуть испаряется даже при комнатной температуре. Поэтому после удаления вещества необходимо проветрить помещение в течение нескольких часов. Рекомендуется, кроме того, продезинфицировать все поверхности, с которыми соприкасалось вещество.

Категорически запрещено выбрасывать ртуть в мусор. Также многие ошибочно думают, что собирать этот металл можно пылесосом. Такой метод уборки только увеличит риск отравления. Не подойдет для устранения последствий и вода — она не растворит ртуть, а только размоет ее и увеличит площадь загрязнения.

Если вы не уверены в своих силах, то лучше всего обратиться в специализированные службы по сбору и утилизации ртути.