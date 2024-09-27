Токсиколог объяснил волгоградцам, что делать, если разбился ртутный градусник

Категорически запрещено выбрасывать ртуть в мусор. Также многие ошибочно думают, что собирать этот металл можно пылесосом. Такой метод уборки только увеличит риск отравления. Не подойдет для устранения последствий и вода — она не растворит ртуть, а только размоет ее и увеличит площадь загрязнения.