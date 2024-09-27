Об эпидобстановке в Алматы рассказали санврачи

С 19 сентября в целях профилактики гриппа в городе начата вакцинация против гриппа. На первом этапе прививают на средства из местного бюджета население из «группы риска»: медицинских работников, детей, за здоровьем которых наблюдают в медицинских организациях, а также часто болеющих детей старше шести месяцев. Кроме того, туда входят дети организаций образования для детей-сирот и малыши, оставшиеся без попечения родителей, домов ребенка, получатели услуг медико-социальных учреждений, беременные во 2-м или 3-м триместре беременности. Также к этой группе относятся лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания (по эпидемиологическим показаниям).