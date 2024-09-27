Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Сенном рынке прошел миграционный рейд

По итогам рейда следователями выявлено 37 иностранцев, из них трое привлечены к административному штрафу за отсутствие регистрации.

В Петербурге на Сенном рынке следователи провели рейд по выявлению нарушений в сфере миграции. Проверка проходила по ст. 322.1 УК РФ после обращений горожан, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Северной столице 27 сентября.

В рейде 26 сентября участвовали следователи следственного отдела по Адмиралтейскому району, сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России, налоговой и Роспотребнадзора. Были осмотрены складские помещения около рынка, места массового проживания иностранных граждан и офис управляющей компании.

Специалисты Роспотребнадзора в одном из кафе на территории рынка зафиксировали нарушения в сфере оказания услуг общественного питания. Так, заведение временно закрыли.

Также по итогам рейда следователями выявлено 37 иностранцев, из них трое привлечены к административному штрафу за отсутствие регистрации, 16 человек подлежат выдворению из РФ, а трое привлечены к административной ответственности в сфере предпринимательской деятельности.

По результатам проведенного рейда материалы, подтверждающие нарушения в указанных сферах, направлены в контролирующие и правоохранительные органы для привлечения лиц к административной ответственности.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу