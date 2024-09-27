В Перми открылось бистро итальянской кухни

Основатели проекта «Белый слон» объявили об открытии нового заведения в Перми. Оно работает в формате бистро, а одним из основных блюд стала римская пицца. Новое заведение принимает гостей по адресу улица Николая Островского, 52.
«Мы открылись! Теперь официально у нас целых три Белых слона. Наша команда очень долго трудилась над интерьером, меню и концепцией бистро, что-то не получалось, срывались сроки, но мы это сделали», — написано в социальных сетях компании.
Ранее «Комсомолка» писала, что в 2024 году столичный холдинг Novikov Group Аркадия Новикова откроет в Перми грузинский ресторан. Грузинский ресторан под неймингом «Pro.Хинкали by Novikov» расположится в отеле Holiday Perm на бульваре Гагарина, 65а. Заведение будет рассчитано на 150 мест. Общая площадь ресторана составит 450 квадратных метров.