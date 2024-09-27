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В Омской области планируют создать новую структуру в правительстве

Она будет поддерживать национальные проекты и сотрудничать с вузами.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе губернатора региона сообщили о возможном создании новой организации. По словам пресс-секретаря губернатора Мины Ахвердиевой, структура будет заниматься поддержкой национальных проектов и взаимодействием с высшими учебными заведениями. Подробности реализации этой инициативы еще обсуждаются, и на данный момент неясно, как это будет осуществляться на практике.