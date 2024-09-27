С 1 октября изменится расписание электричек Самара — Курумоч

В Самарской области внесут изменения в расписание электричек. С 1 октября электричка Самара — Курумоч с отправлением в 13.16 будет ездить каждый день. Сейчас этот электропоезд курсирует только по будням.
— Поезд № 6310/6309 Самара (отправление в 12.29) — Курумоч (прибытие в 13.57) с 1 октября отменяется, — уточнила пресс-служба Самарской пассажирской пригородной компании.
Еще две электрички на этом направлении отменят с 21 октября. Речь про электропоезд, который в 06.56 выезжает из Самары, а в 08.22 прибывает в Курумоч. Также скоро перестанет курсировать электричка из Курумоча (отправление в 12.23) до Самары (прибытие в 13.49).