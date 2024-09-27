Новочеркасские машиностроители встречают профессиональный праздник с хорошими результатами

День машиностроителя отмечается в России в 2024 году 29 сентября. Этот профессиональный праздник коллектив Новочеркасского электровозостроительного завода встречает с хорошими производственными результатами. За 8 месяцев текущего года предприятием было выпущено 140 локомотивов разной составности. Это почти на 14% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Благодаря слаженному труду коллектива и постоянному улучшению потребительских свойств электровозов завод сохраняет лидирующие позиции в области локомотивостроения. Электровозы семейства «Ермак», выпускаемые на предприятии, в очередной раз получили Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза.
Современная производственная база и значительные наработки по новым техническим решениям позволили коллективу в максимально сжатые сроки освоить выпуск нового маневрового контактно-аккумуляторного электровоза постоянного тока с асинхронным приводом и бортовым накопителем энергии ЭМКА2. Это первый в истории российского транспортного машиностроения локомотив такого рода. Сейчас он проходит испытания на вокзалах Москвы.
Предприятие демонстрирует новый уровень организации производства — внедряются современное оборудование и новые технологии, проводится масштабная реконструкция. В настоящий момент модернизацию проходит окрасочная линия, которая впоследствии сможет удовлетворять всем требованиям экологической безопасности и охраны труда.
Приоритетом на предприятии остается и развитие социальной сферы. Расширяются льготные программы, поддерживается движение наставничества, бережное отношение к ветеранам.
Сегодня коллектив завода бережно сохраняет и развивает лучшие традиции, воспитывающие в молодой смене любовь к труду, заслуженную гордость за родной завод и стремление к новым победам и успехам!