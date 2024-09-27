Новочеркасские машиностроители встречают профессиональный праздник с хорошими результатами

День машиностроителя отмечается в России в 2024 году 29 сентября. Этот профессиональный праздник коллектив Новочеркасского электровозостроительного завода встречает с хорошими производственными результатами. За 8 месяцев текущего года предприятием было выпущено 140 локомотивов разной составности. Это почти на 14% больше, чем за аналогичный период 2023 года.