В Челябинске на полдня перекроют главную улицу города

Ограничения вводятся из-за проведения 29 сентября «Челябинского марафона». Проехать по проспекту будет невозможно с 6:00 до 15:00. В этом время там будут проводиться легкоатлетические забеги.
Напомним, что в этом году «Челябинский марафон» пройдет в 17-й раз. Участников ждут несколько дистанций — от 1 до 42 километров. Старт и финиш расположен на площади Революции, а сами дистанции сначала пройдут по проспекту Ленина, а затем — по территории парка имени Гагарина.
В мэрии отметили, о работе общественного транспорта сообщат дополнительно. Также там призвали автомобилистов учитывать ограничения и заранее планировать маршруты.