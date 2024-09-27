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В Челябинске на полдня перекроют главную улицу города

29 сентября для автомобильного движения будет временно недоступен участок проспекта Ленина от улицы Цвиллинга до Лесопарковой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Источник: Пресс-служба администрации Челябинска

Ограничения вводятся из-за проведения 29 сентября «Челябинского марафона». Проехать по проспекту будет невозможно с 6:00 до 15:00. В этом время там будут проводиться легкоатлетические забеги.

Напомним, что в этом году «Челябинский марафон» пройдет в 17-й раз. Участников ждут несколько дистанций — от 1 до 42 километров. Старт и финиш расположен на площади Революции, а сами дистанции сначала пройдут по проспекту Ленина, а затем — по территории парка имени Гагарина.

В мэрии отметили, о работе общественного транспорта сообщат дополнительно. Также там призвали автомобилистов учитывать ограничения и заранее планировать маршруты.