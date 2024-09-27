В Челябинске на полдня перекроют главную улицу города

Напомним, что в этом году «Челябинский марафон» пройдет в 17-й раз. Участников ждут несколько дистанций — от 1 до 42 километров. Старт и финиш расположен на площади Революции, а сами дистанции сначала пройдут по проспекту Ленина, а затем — по территории парка имени Гагарина.