Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» рассказал о перспективах развития госинформсистемы

— «ЭРА-ГЛОНАСС», ставшая первой в мире системой аварийного оповещения на транспорте государственного охвата, внедрена в нашей стране в 2015 году, и за минувшие девять лет к госинформсистеме подключено уже более 11,5 млн автомобилей. Ее задача — максимально оперативно оповестить службы спасения о случившемся ДТП и обеспечить помощь спасателей и медиков. По статистике, в среднем цифровые данные и координаты автомобиля «ЭРА-ГЛОНАСС» передает за 19 секунд, при этом время на прибытие врачей, спасателей сокращается примерно на 50%. А мы знаем, что в случае тяжелого ДТП каждая минута драгоценна. Помощь, оказанная в первый час, так называемый «золотой час» в медицине катастроф, повышает шансы на спасение и сохранение здоровья более чем в 5 раз.