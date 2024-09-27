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Температура в Казахстане падает: заморозки ожидаются в выходные в южных областях

Осень окончательно вступила в свои права. Впервые синоптики прогнозируют заморозки на юго-востоке Казахстана. Впрочем, осадков не ожидается. Какие сюрпризы еще ждут казахстанцев 28—30 сентября 2024 года, рассказали Zakon.kz специалисты РГП «Казгидромет».

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +14°
Источник: Zakon.kz

Согласно заявлению метеорологов, северо-западный антициклон, смещаясь через территорию Казахстана, сохранит погоду преимущественно без осадков.

«Если северные регионы уже готовы к холодам, то жителей южных областей только ожидает ощутимое понижение температуры воздуха».

отмечают синоптики.

«Подпитываемый холодными северными потоками, антициклон принесет первые заморозки в ночные часы в Жамбылской, Алматинской и Улытауской областях».Пресс-служба РГП «Казгидромет».

В заключении сказано, что столбики термометров зафиксируют отрицательные температуры не только на поверхности почвы, но и в воздухе.

Тем временем в горах Алматы уже выпал снег. Корреспондент Zakon.kz отправился на высокогорный каток «Медеу» и запечатлел красивые моменты. Белые нотки на оранжевом и зеленом цветах выглядят весьма атмосферно.

Согласно прогнозу на 27 сентября, отрог северо-западного антициклона обусловит прохладную, преимущественно без осадков погоду на большей части страны.