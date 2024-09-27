Температура в Казахстане падает: заморозки ожидаются в выходные в южных областях

Согласно заявлению метеорологов, северо-западный антициклон, смещаясь через территорию Казахстана, сохранит погоду преимущественно без осадков.
«Если северные регионы уже готовы к холодам, то жителей южных областей только ожидает ощутимое понижение температуры воздуха».
«Подпитываемый холодными северными потоками, антициклон принесет первые заморозки в ночные часы в Жамбылской, Алматинской и Улытауской областях».Пресс-служба РГП «Казгидромет».
В заключении сказано, что столбики термометров зафиксируют отрицательные температуры не только на поверхности почвы, но и в воздухе.
Тем временем в горах Алматы уже выпал снег. Корреспондент Zakon.kz отправился на высокогорный каток «Медеу» и запечатлел красивые моменты. Белые нотки на оранжевом и зеленом цветах выглядят весьма атмосферно.
Согласно прогнозу на 27 сентября, отрог северо-западного антициклона обусловит прохладную, преимущественно без осадков погоду на большей части страны.