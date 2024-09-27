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Иркутский актер Ян Цапник сыграет в комедийном фильме «Мэр поневоле»

Над проектом работает телеканал ТНТ и режиссер Радда Новикова.

Источник: Комсомольская правда

Звезда российского кинематографа и уроженец Иркутска Ян Цапник снимается в новом комедийном фильме от телеканала ТНТ. Он исполнит роль главы города в кинокартине «Мэр поневоле». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе телеканала ТНТ, режиссером проекта стала Радда Новикова, которая работала над сериалами «Интерны» и «Девушки с Макаровым». А главные роли вместе с сибиряком исполнят Яна Кошкина и Кирилл Нагиев.

— По сюжету герой Яна Цапника представляет своего нового зама, крупного специалиста, которого он переманил из столицы. В администрации никто и не догадывается, что еще неделю назад Катерина Петровна (Яна Кошкина) была текила-герл. После серьёзного разговора с местным авторитетом, мэр выпивает лишнего и впадает в кому. Теперь Катрин — исполняющая обязанности мэра.

Поначалу героиня Яны Кошкиной хочет насладиться жизнь в новом статусе, но у нее появляются чувства к молодому врачу Сергею, который сильно любит Лисьегорск. Именно они мотивируют девушку заняться развитием и обустроим города, чтобы приблизить его уровню столицы.

Ян Цапник родился в Иркутске и за свою жизнь сыграл уже в более 260 фильмах. Среди них были популярные картины как «Полярный», «Гоголь. Вий», «Горько». Также в этом году он работал над фильмом об иркутском авиаконструкторе Николае Камове "Я придумал вертолет.

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