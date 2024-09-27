Иркутский актер Ян Цапник сыграет в комедийном фильме «Мэр поневоле»

Ян Цапник родился в Иркутске и за свою жизнь сыграл уже в более 260 фильмах. Среди них были популярные картины как «Полярный», «Гоголь. Вий», «Горько». Также в этом году он работал над фильмом об иркутском авиаконструкторе Николае Камове "Я придумал вертолет.