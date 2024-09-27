Дорогу возле красноярского аэропорта отремонтировали

«Состояние автодороги крайне важно для нашего региона, ведь это первое впечатление гостей нашего края, прилетевших и следующих по пути из аэропорта в город. Интенсивность движения здесь крайне высокая, поток автомобилей достаточно плотный и днем, и ночью», — поделился руководитель КрУДора Андрей Журавлев.