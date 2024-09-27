Дорогу возле красноярского аэропорта отремонтировали

В Емельяновском районе Красноярского края дорожники завершили ремонт подъезда к международному аэропорту и дорогу Емельяново — Устюг. Об этом сообщает КрУДор.
На участке с 0 по 4 км заменили покрытие, восстановили примыкания, отремонтировали водосток, установили новое ограждение, поставили новые знаки и нарисовали разметку.
«Состояние автодороги крайне важно для нашего региона, ведь это первое впечатление гостей нашего края, прилетевших и следующих по пути из аэропорта в город. Интенсивность движения здесь крайне высокая, поток автомобилей достаточно плотный и днем, и ночью», — поделился руководитель КрУДора Андрей Журавлев.
На трассе Емельяново — Устюг с 11,6 по 14 км, вблизи деревни Плоское, устранили пучины, уложили два слоя нового асфальтобетона, расчистили кюветы и отсыпали обочины, восстановили водоотвод и поставили новые знаки. В следующем сезоне дорожники отремонтируют участок с 8 по 11 км.
В этом году 65 краевые трассы будут отремонтированы, в эксплуатацию введут около 200 км обновленного покрытия. На эти цели из краевого и федерального бюджетов выделили 8,5 млрд рублей.