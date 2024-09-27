29 сентября — День труда в Казахстане

День труда отмечается более чем в 100 странах мира, а в некоторых он имеет статус государственного праздника. В Казахстане праздник сопровождается мероприятиями, направленными на повышение статуса «Человека труда», стимулирование производительности и создание положительного общественного мнения о людях, посвятивших себя труду. В преддверии праздника пройдут торжественные церемонии чествования ветеранов труда и передовиков производства. Их наградят благодарственными письмами и другими поощрительными мерами.