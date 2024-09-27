29 сентября — День труда в Казахстане

День труда отмечается более чем в 100 странах мира, а в некоторых он имеет статус государственного праздника. В Казахстане праздник сопровождается мероприятиями, направленными на повышение статуса «Человека труда», стимулирование производительности и создание положительного общественного мнения о людях, посвятивших себя труду. В преддверии праздника пройдут торжественные церемонии чествования ветеранов труда и передовиков производства. Их наградят благодарственными письмами и другими поощрительными мерами.
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова отметила, что ключевая миссия празднования этого года заключается в продвижении идеи благородного труда как основы благополучия казахстанских семей и стабильности страны. Министерство ведёт активную работу по созданию качественных рабочих мест, обеспечению безопасных условий труда и достойного уровня заработной платы.
Ценности труда, заложенные в празднике, поддерживают идеи, озвученные президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». Особое внимание уделяется людям различных профессий, независимо от их социального положения, и формированию уважительного отношения к их труду.
Ежегодно в рамках праздника проводится республиканский форум, где награждают победителей конкурса «Еңбек жолы» и ветеранов труда медалью «Еңбек ардагері».