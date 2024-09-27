Прокуратура проверит больницу Краснодара после жалоб на тараканов

Сотрудники прокуратуры проведут проверку соблюдения санитарных требований в детской краевой клинической больнице в Краснодаре. Поводом для проверочных мероприятий стала публикация в соцсетях. Родители маленьких пациентов сняли на видео (12+) насекомых, бегающих в палатах, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.