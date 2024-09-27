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Прокуратура проверит больницу Краснодара после жалоб на тараканов

В медучреждении на лечении находятся маленькие дети.

Сотрудники прокуратуры проведут проверку соблюдения санитарных требований в детской краевой клинической больнице в Краснодаре. Поводом для проверочных мероприятий стала публикация в соцсетях. Родители маленьких пациентов сняли на видео (12+) насекомых, бегающих в палатах, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению медицинским учреждением санитарно-эпидемиологических требований, а также законодательства об охране жизни и здоровья детей, — рассказали представители ведомства.

Если информация о тараканах и антисанитарии в палатах подтвердится, то прокуратура примет меры реагирования — в больнице устранят нарушения, а виновных привлекут к ответственности.

Прокуратура