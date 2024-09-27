Во Владивостоке временно перекроют съезд от Красного Знамени до Гоголя. Ограничение проезда связано с проведением дорожных работ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЦОДД Владивостока.
Движение транспорта от Красного Знамени до Гоголя будет ограничено с 19.00 27 сентября до 5.00 28 сентября.
Напомним, во Владивостоке в районе пересечения улиц Невской, Ильичева и проспекте 100-летия запретят остановку и стоянку автомобилей. Это мера направлена на обеспечение бесперебойного движения транспорта и улучшение безопасности пешеходов.
Кроме того, во Владивостоке на два дня ограничат движение транспорта по центральным улицам. Это связано с проведением фестиваля «Мир пряников» (0+) с 12 по 13 октября.