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В Лондоне скончалась уроженка Узбекистана и общественный деятель Камола Махмудова

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ушла из жизни уроженка Узбекистана Камола Махмудова. Проживая в Лондоне, она реализовала множество социальных проектов на родине, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Камола Махмудова скончалась после долгой болезни. Она известный в Узбекистане и за рубежом общественный деятель. Ранее возглавляла представительство ЕБРР в Азербайджане.

Среди многочисленных благотворительных проектов Камолы в нашей стране — содействие в развитии образовательной платформы Khan Academy на узбекском языке, помощь детям с онкологическими заболеваниями и посадка деревья в Бухаре. В 2020 году президент Шавкат Мирзиёев наградил её орденом «Дустлик».

Похороны Камолы Махмудовой пройдут сегодня в Лондоне.

Выражаем соболезнования семье, близким и многочисленным друзьям Камолы.