В Лондоне скончалась уроженка Узбекистана и общественный деятель Камола Махмудова

Камола Махмудова скончалась после долгой болезни. Она известный в Узбекистане и за рубежом общественный деятель. Ранее возглавляла представительство ЕБРР в Азербайджане.
Среди многочисленных благотворительных проектов Камолы в нашей стране — содействие в развитии образовательной платформы Khan Academy на узбекском языке, помощь детям с онкологическими заболеваниями и посадка деревья в Бухаре. В 2020 году президент Шавкат Мирзиёев наградил её орденом «Дустлик».
Похороны Камолы Махмудовой пройдут сегодня в Лондоне.
Выражаем соболезнования семье, близким и многочисленным друзьям Камолы.