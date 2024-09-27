В Лондоне скончалась уроженка Узбекистана и общественный деятель Камола Махмудова

Среди многочисленных благотворительных проектов Камолы в нашей стране — содействие в развитии образовательной платформы Khan Academy на узбекском языке, помощь детям с онкологическими заболеваниями и посадка деревья в Бухаре. В 2020 году президент Шавкат Мирзиёев наградил её орденом «Дустлик».