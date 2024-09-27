Тренер воронежского «Бурана» прокомментировал разгромную победу над «Ижсталью»

Как известно, накануне, 26 сентября, в рамках регулярного чемпионата ВХЛ воронежский «Буран» одержал уверенную победу в Ижевске над «Ижсталью» (6:2). После игры наставник «ураганных» Филипп Метлюк оценил действия своих подопечных:
— Хорошая игра, убрать бы только гол в меньшинстве. В принципе почистили ошибки в обороне, потому что у нас их было много в предыдущей игре.
Напомним, что 18 сентября генеральный директор «Бурана» Игорь Провольнев в свой день рождения уволил главного тренера Алексея Медведева. На матч с «Рязанью-ВДВ» «ураганных» с приставкой «и.о.» вывел Филипп Метлюк. «Буран» победил 6:1.
А уже 19 сентября Метлюка сделали полноценным главным тренером. Но выиграл в роли полноценного главного тренера он только с третьей попытки. До этого были поражения от нижегородского «Торпедо-Горький» (0:3) и нефтекамского «Тороса» (6:7, в овертайме).
Впереди у «ураганных» игра в Перми с местным «Молотом». Матч состоится 28 сентября, начнется он в 15:00 по московскому времени.