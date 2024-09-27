В Ростовской области ввели штрафы за нарушение мер среднего уровня реагирования

Теперь за неисполнение требований в рамках среднего уровня реагирования штраф для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, для юридических лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.