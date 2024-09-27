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В Ростовской области ввели штрафы за нарушение мер среднего уровня реагирования

В Ростовской области теперь будут штрафовать за нарушение мер среднего уровня реагирования.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области утвердили штрафы за нарушение режима среднего уровня реагирования, а также неисполнение решений оперативного штаба.

Парламентарии уверены, что в условиях специальной операции, повышенного риска терактов, новые меры имеют большое значение для обеспечения безопасности жителей Дона.

Ранее персональная ответственность за нарушение установленных мер отсутствовала.

Теперь за неисполнение требований в рамках среднего уровня реагирования штраф для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, для юридических лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение решений оперштаба граждан будут наказывать на суммы от 1,5 до 2,5 тысячи рублей, должностных лиц — на 15−30 тысяч рублей, штраф для юрлиц составляет от 100 до 200 тысяч рублей.

Полномочиями по рассмотрению подобных административных дел наделили мировых судей.

Напомним, средний уровень реагирования действует в Ростовской области с середины октября 2022 года. В его рамках власти могут усиливать охрану важных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу транспорта. Возможен ввод особого режима работы для объектов связи и энергетики.

Также могут вводиться специальные меры, направленные на защиту населения, например, временное отселение в безопасные районы или ограничение свободы передвижения по территории региона.