Самые опасные для самокатчиков улицы назвали в ГАИ Екатеринбурга

«Чаще всего аварии происходят не на центральных улицах, что примечательно. Основная часть ДТП с самокатами приходится на улицы 8 Марта и Амундсена. По статистике, именно на них больше всего светофоров, а самая распространенная причина столкновений заключается в том, что водители самокатов спешат и не спешиваются, стараясь проскочить. Поскольку фазы у нас не разделены, пешеходы пересекают перекресток параллельно с машинами, исключить наезд автомобиля в такой ситуации сложно», — заявил спикер.