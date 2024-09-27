Самые опасные для самокатчиков улицы назвали в ГАИ Екатеринбурга

«Чаще всего аварии происходят не на центральных улицах, что примечательно. Основная часть ДТП с самокатами приходится на улицы 8 Марта и Амундсена. По статистике, именно на них больше всего светофоров, а самая распространенная причина столкновений заключается в том, что водители самокатов спешат и не спешиваются, стараясь проскочить. Поскольку фазы у нас не разделены, пешеходы пересекают перекресток параллельно с машинами, исключить наезд автомобиля в такой ситуации сложно», — заявил спикер.
В этом году в Екатеринбурге снизилось число ДТП с участием СИМ, отметил Антон Попов. Так, с начала сезона произошло 112 инцидентов, в которых один человек погиб, 115 получили ранения. За теплый сезон в 2023 году произошло 165 аварий, в которых было двое погибших и 165 раненых.
Ранее ЕАН писал, что мэрия Екатеринбурга подписала соглашение с кикшеринговыми компаниями: Whoosh, «МТС Юрент» и «ЯндексGo». В мэрии уточняют, что он бессрочный и может дополняться по инициативе городских властей, Госавтоинспекции или местных жителей. Ограничение коснется не только арендованных электросамокатов, но и личных СИМ. Зоны действия запрета обозначат знаками № 3.35. Въезжая в такое пространство, водитель частного самоката должен будет спешиться и вести СИМ за собой. Кикшеринговые устройства начнут блокироваться при попадании в запретную зону автоматически.