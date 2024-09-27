В выходные в Самарской области сотрудники ГАИ традиционно выходят на усиленный режим несения службы

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 27 по 29 сентября сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды. Особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения. В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГАИ, в том числе, руководящего.