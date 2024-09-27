Почти сотня домов в СНТ в Уфе осталась без света из-за соседа

Ночью 27 сентября в СНТ «Здоровый труд» и «Астра» 98 домов остались без электричества. Отключение произошло из-за мужчины, который проводил без разрешения канализацию и повредил силовой кабель, сообщил глава Демского района Уфы Антон Тарасов.
По его словам, владелец частного дома «проводил работы без получения соответствующего ордера на проведение земляных работ и, соответственно, без согласования с сетевой организацией».
«Такое безалаберное отношение и приводит к подобным последствиям. Аварийная бригада Западного района электрических сетей Уфимских городских электрических сетей оперативно приступила к ремонтным работам. Работали всю ночь, к утру электроснабжение восстановили», — отметил глава района.
В произошедшем теперь разбирается полиция, которая установит виновных лиц. В дальнейшем их привлекут к административной ответственности.