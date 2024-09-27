В Алабаме второй раз в истории США провели казнь азотом

В США провели новую казнь азотом, вторую в истории страны. Казнили 159-килограммового мужчину, которого до этого не смогли убить с помощью инъекции, так как ему невозможно попасть в вену. Его приговорили к казне за убийство трех человек. Осужденный был психически болен и считал, что жертвы распускают слухи, что он гей. Власти США называют азот самой гуманной казнью, а его критики — экспериментом на людях.