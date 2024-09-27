Красноярцам обещают снег с дождем на выходных

В Красноярске на выходных возможен снег с дождем. Такой прогноз опубликовал сервис gismeteo.ru.
В пятницу вечером в краевой столице пройдет небольшой дождь. В темное время суток похолодает с +6 °С до +2 °С. Утром в субботу 28 сентября пойдет дождь со снегом, местами достаточно сильный, с порывами северо-западного ветра до 4 м\сек. Днем температура будет держаться в районе +6 °С. К вечеру осадки станут менее интенсивными, ветер стихнет.
В воскресенье ночью ветер сменится на юго-западный, на небе будет переменная облачность. Днем воздух прогреется до +8 °С. Но во второй половине дня ветер снова усилится — порывы будут достигать 8 м\сек. Он принесет в Красноярск дождевые облака — осадки могут начаться около 7 часов вечера.
Предстоящая рабочая неделя будет дождливой — осадки прогнозируются почти каждый день, в понедельник и четверг они будут особо сильными. Самым теплым днем недели будет вторник, когда воздух может прогреться до +12 °С, а ночью будет около +8 °С.