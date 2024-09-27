Красноярцам обещают снег с дождем на выходных

Предстоящая рабочая неделя будет дождливой — осадки прогнозируются почти каждый день, в понедельник и четверг они будут особо сильными. Самым теплым днем недели будет вторник, когда воздух может прогреться до +12 °С, а ночью будет около +8 °С.