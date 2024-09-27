В Севастополе сняли запрет на посещение лесов

«Запрет на посещение лесов Севастополя отменен. В конце июля Севприроднадзор ввел ограничения на вход и въезд на территории лесничества в связи с засушливой, жаркой погодой и чрезвычайной пожароопасностью. Меры прекращают действовать с сегодняшнего дня, 27 сентября», — говорится в сообщении.
При этом МЧС России по Севастополю напоминает: в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, потому использовать костры и мангалы в лесных массивах и рядом по-прежнему нельзя.
В Крыму запрет на посещение лесов продлили до 9 октября, предупредили ранее в республиканском МЧС. Мера связана с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечением пожарной безопасности в регионе.
Особый противопожарный режим был установлен по всему Крыму с 17 апреля. В республике строго запрещено разведение костров в лесах, сельскохозяйственные палы, сжигание сухой растительности и бытового мусора и многое другое, что может быть чревато распространением огня от места открытого горения.