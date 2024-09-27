В Пермском крае 17 конфискованных автомобилей передали на гуманитарные нужды

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало 17 автомобилей Общероссийскому общественному движению «Народный фронт». Об этом сообщается на сайте управления.
«ТУ Росимущества в Пермском крае передало Общероссийскому общественному движению “НАРОДНЫЙ ФРОНТ” партию из 17 транспортных средств, в том числе повышенной проходимости. Движимое имущество было конфисковано и обращено в государственную собственность на этом основании», — написано в сообщении.
В дальнейшем планируется, что автомобили будут направлены на территории новых регионов в гуманитарных целях.