В Пермском крае 17 конфискованных автомобилей передали на гуманитарные нужды

«ТУ Росимущества в Пермском крае передало Общероссийскому общественному движению “НАРОДНЫЙ ФРОНТ” партию из 17 транспортных средств, в том числе повышенной проходимости. Движимое имущество было конфисковано и обращено в государственную собственность на этом основании», — написано в сообщении.