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В Пермском крае 17 конфискованных автомобилей передали на гуманитарные нужды

Автомобили направят в новые регионы.

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало 17 автомобилей Общероссийскому общественному движению «Народный фронт». Об этом сообщается на сайте управления.

«ТУ Росимущества в Пермском крае передало Общероссийскому общественному движению “НАРОДНЫЙ ФРОНТ” партию из 17 транспортных средств, в том числе повышенной проходимости. Движимое имущество было конфисковано и обращено в государственную собственность на этом основании», — написано в сообщении.

В дальнейшем планируется, что автомобили будут направлены на территории новых регионов в гуманитарных целях.