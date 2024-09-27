— Ну, это, наверное, компенсация мне за Бабу-ягу. Дмитрий Владимирович Дьяченко, снимавший и «Последнего богатыря», когда посмотрел, как я мучаюсь в образе Бабы-яги, предложил владелицу кондитерской фабрики в «Чебурашке». Но, должна сказать, и в этом роскошном образе было очень трудно существовать. Всё время быть красивой — это ужасно тяжело. Шляпы, туалеты, каблуки — в этом очень неудобно сниматься. Головной убор надо уметь носить. Ветер подул — и лови его. И потом, всё время этими шляпами всё задеваешь. А еще костюмы, в которых нельзя сесть на протяжении всего съемочного периода, потому что они помнутся. Нужно, чтобы всё было с иголочки, а снимать и потом опять надевать — лень. Поэтому лишний раз не присядешь.